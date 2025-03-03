Карпин оценил возможность возвращения Дзюбы в сборную России

Карпин о возвращении Дзюбы в сборную России: Возможно, но не реально

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире телеканала «Россия24» оценил возможность возвращения форварда Акрона Артема Дзюбы в национальную команду.

«Возможно возвращение Дзюбы? Могу сказать возможно. Реально? Наверное, не очень», — заявил Карпин. Специалист добавил, что сейчас сборной интереснее молодые футболисты.

Ранее 36-летний Дзюба заявил о желании сыграть за сборную России. «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной», — отметил он.

На данный момент в активе Дзюбы 30 голов в составе сборной России. Он делит первое место по этому показателю с завершившим карьеру Александром Кержаковым.