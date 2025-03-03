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07:19, 3 марта 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над тремя регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В ночь на понедельник, 3 марта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать три региона России. Подробности о ночных попытках атак привело Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников над тремя регионами России. Три дрона уничтожили над Липецкой областью, по два — над Ростовской и Белгородской областями.

Помимо этого, жители сообщали о пролете беспилотника и мощном взрыва над Уфой в Башкирии. Впоследствии на нефтеперерабатывающем заводе в городе начался пожар, его уже локализовали.

В сети также появились кадры момента взрыва на предприятии в Уфе. Кроме того, были опубликованы кадры пожара на НПЗ. При этом официальной информации об атаке беспилотников на Башкирию не поступало.

ЖЗЛ
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