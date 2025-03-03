Названа причина пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе

МЧС: Пожар на нефтезаводе в Уфе связан с технологическим процессом

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, предварительно, связан с технологическим процессом. Такую причину случившегося назвало управление МЧС по Башкирии в Telegram-канале.

«Открытое горение на территории завода ликвидировано. Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано», — добавили в министерстве.

Там также сообщили, что на месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

В ночь на понедельник, 3 марта, жители Уфы сообщили о мощном взрыве на нефтезаводе, после которого начался пожар. До этого, по их словам, был слышен звук, похожий на пролет беспилотника. Огонь распространился на территории предприятия в районе печи сжигания.

В сети появились кадры момента взрыва на предприятии в Уфе. Его последствия сняли на видео. При этом официальной информации об атаке беспилотников на Башкирию не поступало.