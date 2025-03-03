Обвиняемые по делу об отравлении россиян напитком «Мистер Сидр» частично признали вину

В Самаре изготовители смертельного «Мистера Сидра» частично признали вину

В Самаре обвиняемые по делу об отравлении россиян изготовители напитка «Мистер Сидр» Артем Айрапетян и Анар Гусейнов частично признали вину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, во время заседания суда они не согласились с обвинением в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору.

12 февраля дело, возбужденное в отношении Айрапетяна и Гусейнова, было передано в суд.

Ранее сообщалось, что в мае Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн метилового спирта и продали его Айрапетяну. Он поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр». От его употребления пострадал 101 человек в разных регионах страны.