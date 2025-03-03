Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:49, 3 марта 2025Силовые структуры

Обвиняемые по делу об отравлении россиян напитком «Мистер Сидр» частично признали вину

В Самаре изготовители смертельного «Мистера Сидра» частично признали вину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Самаре обвиняемые по делу об отравлении россиян изготовители напитка «Мистер Сидр» Артем Айрапетян и Анар Гусейнов частично признали вину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, во время заседания суда они не согласились с обвинением в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору.

12 февраля дело, возбужденное в отношении Айрапетяна и Гусейнова, было передано в суд.

Ранее сообщалось, что в мае Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн метилового спирта и продали его Айрапетяну. Он поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр». От его употребления пострадал 101 человек в разных регионах страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Человека просто растерзали». Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. «Королева марафонов» отказалась от последнего слова

      Украине назвали два способа договориться с Трампом

      В Белом доме назвали неприемлемым затягивание конфликта на Украине

      Раскрыта ключевая ошибка Зеленского при общении с Вэнсом

      Фура врезалась в жилой дом в российском регионе

      Желание Трампа вывести войска США из Европы оказалось не связано с Россией

      Из желудка больной собаки вытащили 24 носка и несколько кусков ткани

      СБУ начала расследование в отношении Григория Лепса

      Суд зачел в срок Блиновской проведенное в СИЗО и под домашним арестом время

      Военкор сделал три вывода из видео с «бойцом-терминатором» под огнем ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше