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12:19, 3 марта 2025Россия

Предсказаны важные решения Трампа по Украине после скандала в Белом доме

Политолог Марков: Трамп может начать расследование коррупции Зеленского
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп на запланированном на 3 марта совещании по Украине может принять важные решения. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Экспертом предсказаны два шага, которые может предпринять американский лидер после вызвавшей скандал перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме.

По мнению Маркова, Трамп может либо заморозить поставки оружия, боеприпасов и техники на Украину, либо предпринять действия против самого Зеленского и начать расследование его участия в коррупции.

Встреча Зеленского с Трампом состоялась в Белом доме 28 февраля. Во время общения на повышенных тонах стороны высказали друг другу множество претензий. В итоге было сорвано подписание соглашения о полезных ископаемых. После этого Зеленский вновь заявил о готовности встретиться с президентом США, чтобы решать «реальные проблемы».

ЖЗЛ
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