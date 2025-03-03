Раскрыта ключевая ошибка Зеленского при общении с Вэнсом

Американист Дубравский: Зеленский разговаривал с Вэнсом, словно он пустое место

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом не учел важное обстоятельство: присутствие на встрече в Овальном кабинете вице-президента США Джей Ди Вэнса, к которому нельзя было относиться как к пустому месту. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

По словам эксперта, Вэнс сильно отличается от своей предшественницы, бывшего вице-президента США при администрации Джо Байдена Камалы Харрис, которая на переговорах «чаще всего просто сидела и смотрела в сторону». «Зеленский, видимо, решил, что с Вэнсом можно общаться так, словно он ноль», — отметил Дубравский одну из ключевых ошибок украинского политика.

Политический аналитик также обратил внимание на отличие в общении Зеленского с Байденом от разговоров с Трампом. «В книге журналиста Боба Вудворда хорошо описано, как Владимир Зеленский приезжал в Белый дом и настойчиво требовал от президента США помощи в том или ином вопросе. И Байден шел у него на поводу, по крайней мере публично», — подчеркнул американист, указав, что для Трампа «такое поведение просто немыслимо».

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. В результате встречи украинский лидер досрочно покинул Овальный кабинет. Церемония подписания соглашения по редкоземельным металлам была сорвана.

Позднее 1 марта команда Трампа единогласно выступила за прекращение переговоров с украинским лидером. По словам помощника главы государства по национальной безопасности Майка Уолтца, продуктивные переговоры и заключение соглашения о минеральных ресурсах стали бы для Украины «позитивным моментом». Однако, подчеркнул он, Зеленский не дал понять, что хочет остановить боевые действия, чем разозлил Трампа.