Российский самолет незаконно залетел за границу

«Авиаторщина»: Самолет Azur Air незаконно залетел в Китай

Самолет российской авиакомпании Azur Air незаконно залетел в воздушное пространство Китая. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел 2 марта с лайнером, следовавшим из провинции Районг в Таиланде в Благовещенск. При заходе на посадку Boeing 757 несанкционированно пересек границу между Россией и Китаем на высоте 4,5 километра, не выполнив указание диспетчера осуществить левый вираж.

Как сообщает источник, в итоге диспетчеры оперативно помогли пилотам вернуть самолет в воздушное пространство России и обеспечили дальнейший заход на посадку в точке назначения. Лайнер незаконно находился за границей две минуты — в течение этого времени он выполнял разворот над городом Хэйхэ. Событие квалифицируют как авиационный инцидент, его будет расследовать Росавиация.

Ранее Турция отказалась пускать в свое воздушное пространство самолет авиакомпании «Россия» из-за неработающего ответчика. Инцидент произошел с Superjet 100, который 19 февраля летел из Сочи в Стамбул.