Украина пыталась ударить по региону России

Минобороны: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что попытка атаки была предпринята около 8.55 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотный летательный аппарат ВСУ.

В ночь на понедельник, 3 марта, ВСУ пытались атаковать три региона России. Тогда силы ПВО сбили семь дронов над Липецкой, Ростовской и Белгородской областями.

Жители Уфы также сообщали о пролете беспилотника и мощном взрыва над Уфой в Башкирии. Впоследствии на нефтеперерабатывающем заводе в городе начался пожар, открытое горение там уже ликвидировали. Официально об атаке беспилотника на республику не сообщали, на предприятии заявили, что пожар связан с технологическими процессами.