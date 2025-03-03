В Абхазии новый президент приступил к исполнению обязанностей до инаугурации

Гунба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии до инаугурации

Победивший на президентских выборах в Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей до инаугурации. Об этом политик заявил в ходе встречи с журналистами, передает ТАСС.

«В рамках предвыборной кампании я озвучивал, что ушел в отпуск в период проведения предвыборной кампании. Сегодня этот отпуск закончился, я вышел на работу и исполняю обязанности президента страны до инаугурации», — уточнил Гунба.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 1 марта. Явка на голосовании составила 43 процента, в результате они были признаны состоявшимися.

