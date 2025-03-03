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20:19, 3 марта 2025Мир

В Британии раскритиковали Зеленского за его перепалку с Трампом

Фарадж: Зеленский вел себя грубо во время перепалки с Трампом в Белом доме
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: WILL OLIVER / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский вел себя грубо во время перепалки с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме и это является неразумным поступком. Об этом заявил британский политик, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж в эфире LBC.

«Я считаю, что Зеленский поступил очень неразумно, сказав американцам, что с ними произойдет, если они его не поддержат. (...) Я считаю, что в дипломатическом плане Зеленский сыграл очень плохо», — указал политик.

Фарадж также подчеркнул, что, будучи гостем, необходимо вести себя вежливо и с уважением к принимающей стороне. Кроме того, он напомнил, что для Трампа крайне важен внешний вид, из-за чего Зеленскому следовало бы «надеть костюм и почистить обувь».

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что удивлен сдержанной реакцией своего американского коллеги Трампа на хамство европейских союзников США. Глава государства подчеркнул, что 47-й президент Соединенных Штатов поступает очень интеллигентно в ответ на подобные выпады.

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