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08:29, 3 марта 2025Мир

В США спор Трампа и Зеленского в Белом доме сочли поводом «умыть руки»

Бэннон: Спор Трампа и Зеленского в Белом доме станет для США поводом умыть руки
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress.com

Спор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме станет для Вашингтона поводом «умыть руки». Такое заявление сделал бывший старший советник республиканца и главный стратег во время его первого президентства Стив Бэннон в комментарии Politico.

«Украинский лидер покинул Белый дом с пустыми руками, а американо-украинские отношения оказались в руинах — к большой радости сторонников движения MAGA, таких, как бывший стратегический советник Стив Бэннон, который сказал, что это был "идеальный результат, и теперь мы можем умыть руки"», — говорится в материале.

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Дональдом Трампом в пятницу, 28 февраля. В результате американский лидер высказал украинскому коллеге множество претензий, а присутствовавший на переговорах вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности Зеленского прямо ему в лицо. После этого стороны прервались для консультаций, но встреча так и не возобновилась: Зеленский досрочно покинул Белый дом, его пресс-конференцию с Трампом отменили. Подписание соглашения о полезных ископаемых сорвалось.

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