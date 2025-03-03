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00:15, 3 марта 2025Россия

Захарова ответила на слова Трюдо о возможности отправки военных на Украину

Захарова призвала Канаду подумать о своей безопасности вместо помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о возможности отправки военных на Украину, задалась вопросом, кто будет защищать Канаду в случае расширения США на север. Об этом она написала в Telegram.

Она прокомментировала публикации о том, что Оттава рассматривает все варианты обеспечения безопасности Украины, в том числе отправку войск в эту страну. Захарова призвала Канаду подумать о своей безопасности.

«А кто будет независимой канадской землей в случае расширения США на север? Вероятно, сбежавшие в Канаде от мобилизации украинцы», — ответила она на слова Трюдо.

Ранее стало известно, что Канада передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) крупный пакет военной помощи, куда войдет 25 боевых машин пехоты (БМП) и боеприпасы.

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