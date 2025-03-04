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20:32, 4 марта 2025Спорт

Бразильский футболист сравнил качество жизни в Петербурге и Рио

Футболист «Зенита» Нино заявил, что в Петербурге безопаснее, чем в Бразилии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Нино сравнил качество жизни в Санкт-Петербурге и Рио-де-Жанейро. Его слова приводит Metaratings.

Футболист заявил, что главным отличием является уровень безопасности, потому что в России он совершенно спокойно гуляет с семьей, отдыхает в парке, посещает магазины или рестораны. «Все-таки Рио — очень густонаселенный, активный и подвижный город, так что вопрос безопасности в Бразилии более подвижный», — подчеркнул он.

Нино перешел в «Зенит» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила пять миллионов евро.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян сравнил безопасность в России и США. Спортсмен подчеркнул, что в России в настоящее время более безопасно, чем в Штатах.

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