Царукян сравнил безопасность в России и США

Боец UFC Царукян заявил, что в России безопаснее, чем в США

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян сравнил безопасность в России и США. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу JAXXON PODCAST.

Царукян подчеркнул, что в России в настоящее время безопасно. «Мне кажется, что в России безопаснее, чем в США», — заявил он.

Ранее Царукян снялся с поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против соотечественника Ислама Махачева. Причиной стала травма спины спортсмена.

За карьеру Царукян выиграл 22 схватки и трижды терпел поражение. Первый поединок между бойцами, который прошел 20 апреля 2019 года, завершился победой Махачева судейским решением.