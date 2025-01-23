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15:02, 23 января 2025Спорт

Царукян сравнил безопасность в России и США

Боец UFC Царукян заявил, что в России безопаснее, чем в США
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян сравнил безопасность в России и США. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу JAXXON PODCAST.

Царукян подчеркнул, что в России в настоящее время безопасно. «Мне кажется, что в России безопаснее, чем в США», — заявил он.

Ранее Царукян снялся с поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против соотечественника Ислама Махачева. Причиной стала травма спины спортсмена.

За карьеру Царукян выиграл 22 схватки и трижды терпел поражение. Первый поединок между бойцами, который прошел 20 апреля 2019 года, завершился победой Махачева судейским решением.

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