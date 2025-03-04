Губерниев назвал катастрофой организацию чемпионата России по лыжным гонкам

Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию чемпионата России по лыжным гонкам

Телекомментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал руководство Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) за организацию чемпионата России в Казани.

Журналист назвал судейство и отношение к зрителям катастрофой. «По дисквалификациям и желтым карточкам! Официальной инфы нет вообще, все молчат... Полное неуважение ко всем!» — заявил он.

Ранее 4 марта на чемпионате России были разыграны медали в спринте классическим стилем среди мужчин и женщин. Победителем у мужчин стал Сергей Устюгов, у женщин — Наталья Терентьева.

До этого Губерниев оценил отъезд российских лыжников на сборы в Европу. Он призвал руководство ФЛГР уйти в отставку, так как это не соответствует их позиции.