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19:03, 4 марта 2025Спорт

Губерниев назвал катастрофой организацию чемпионата России по лыжным гонкам

Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию чемпионата России по лыжным гонкам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Телекомментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал руководство Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) за организацию чемпионата России в Казани.

Журналист назвал судейство и отношение к зрителям катастрофой. «По дисквалификациям и желтым карточкам! Официальной инфы нет вообще, все молчат... Полное неуважение ко всем!» — заявил он.

Ранее 4 марта на чемпионате России были разыграны медали в спринте классическим стилем среди мужчин и женщин. Победителем у мужчин стал Сергей Устюгов, у женщин — Наталья Терентьева.

До этого Губерниев оценил отъезд российских лыжников на сборы в Европу. Он призвал руководство ФЛГР уйти в отставку, так как это не соответствует их позиции.

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