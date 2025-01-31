Губерниев высмеял Вяльбе после отъезда российских лыжников на сборы в Европу

Губерниев призвал отстранить Вяльбе после отъезда лыжников на сборы в Европу

Журналист Дмитрий Губерниев оценил в своем Telegram-канале отъезд российских лыжников на сборы в Европу.

«Это очень правильно, но вот тут руководству Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) надо определиться — либо трусы надеть, либо крестик снять (как говорится). Лицемерное вранье и идиотская риторика надоели», — рассказал комментатор. Он призвал отстранить руководителей ФЛГР, назвав их бестолковыми.

Также Губерниев напомнил о различных критических заявлениях главы ФЛГР Елены Вяльбе. «Исинбаева — предатель, Лондон надо разбомбить, мои спортсмены под нейтральным флагом выступать не будут, это предательство национальных интересов… Но лыжники тренируются в Европе... Занавес!» — написал он.

Ранее Вяльбе заявила, что Большунов уехал тренироваться в Европу согласно индивидуальному плану. Позднее стало известно, что группа российских лыжников проводит сборы в Италии.