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10:46, 27 апреля 2023Спорт

Вяльбе высказалась о выступлении россиян на турнирах под нейтральным флагом

Елена Вяльбе заявила, что запретит российским лыжникам выступать под нейтральным флагом

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлении россиян на турнирах под нейтральным флагом. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Да, мы ездили уже под нейтральным флагом. Причем абсолютно под нейтральным, не так, как это было на последних Олимпийских играх. Но ведь там была реально другая ситуация», — рассказала Вяльбе. Специалист заявила, что в текущей ситуации запретит своим подопечным выступать под нейтральным флагом. Она объяснила, что народ будет уважать их за такое решение.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов были отстранены от турниров по рекомендации МОК.

В 2015 году в российском спорте разгорелся допинговый скандал. Отечественные легкоатлеты были обвинены в массовых нарушениях антидопинговых правил. Скандал затронул многие виды спорта, некоторые атлеты лишились медалей главных стартов. В результате расследования часть отечественных спортсменов не попала на Олимпиаду-2016, а на Игры 2018-го, 2020-го и 2022-го отправилась команда «Олимпийских атлетов из России» без флага и гимна.

Дарья Коршунова
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