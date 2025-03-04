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17:05, 4 марта 2025Из жизни

Мужчина имитировал приступ эпилепсии ради кражи бульдогов из зоомагазина

В США мужчина изобразил приступ эпилепсии, чтобы помочь сообщнику украсть щенков
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress.com

Преступник из США имитировал эпилептический приступ ради кражи бульдогов. Об этом пишет News4jax.

Инцидент произошел в пригороде города Денвер, штат Колорадо, в конце февраля и попал на видео камер наблюдения. Трое мужчин зашли в зоомагазин с разницей в несколько минут, обошли его, а затем стали задавать вопросы о щенках бульдога, каждый из которых продавался по цене 4299 долларов (384 тысячи рублей).

Спустя непродолжительное время один из мужчин упал и начал биться в припадке, имитируя эпилепсию. В это время его сообщник поднял крышку загона, где содержались щенки, взял двух и выбежал из магазина. Сотрудник попытался схватить его, вор уронил щенков, но сумел подобрать их и выбежать со вторым мужчиной. Они сели в золотистый Cadillac Escalade с тонированными стеклами без номерных знаков и скрылись с места преступления. Мужчина, который изобразил припадок, чтобы помочь украсть собак, был арестован. Следователи разыскивают двух других мужчин и скрывшегося водителя.

Позже одного из щенков вернула женщина, которая купила его за 1,5 тысячи долларов (134 тысячи рублей) у уличного торговца и поняла, что он похож на украденных собак. Она увидела их фотографии в новостном сюжете о краже.

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