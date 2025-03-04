В России прокомментировали приостановку ЕС разработки пакета военной помощи Украине

Депутат Чепа: ЕС понимает, что военная помощь Украине противоречит миру

В Европейском союзе (ЕС) понимают, что дальнейшее оказание военной помощи Киеву противоречит мирному соглашению, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что ЕС приостановил разработку нового пакета военной помощи Украине на 20 миллиардов евро из-за позиции Венгрии. Как сообщалось, страна сорвала принятие предложенного главой евродипломатии Каей Каллас плана на фоне остановки поставок оружия США.

«Европа заявляет о том, что они готовят свое предложение по мирному урегулированию, но это, я бы сказал, жалкое подобие на какой-то проект мирного договора, потому что он абсолютно никак не охватывает решение вопросов, связанных с предпосылками этого конфликта. Если не решить этот вопрос, то возможности решения — это только временная остановка, и это обман всех, поэтому попытка показать Вашингтону, что они тоже принимают активное участие в мирном урегулировании — это ложь», — прокомментировал депутат.

По его словам, европейцы понимают, что дальнейшее оказание военной помощи Киеву противоречит какому-то мирному соглашению.

«Поэтому очевидно, они будут использовать протесты некоторых европейских стран, в том числе и Венгрии, о которой мы говорим, как предлог для того, чтобы не реализовывать этот проект по оказанию военной помощи, потому что сумма его очень большая, возможности у Европы отсутствуют. Они могут деньгами помочь, но оружия у них нет. Значит, всех вводят в заблуждение: и мировую общественность, и Украину, и всех, и, я думаю, что это показывает слабость тех европейских политиков, которые говорят о том, что они готовы решать вопросы», — поделился Чепа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о желании Запада продолжать конфликт на Украине. По словам Пескова, страны Европы говорят о повышении уровня финансирования Украины для продолжения боевых действий, а не для мирного плана.

