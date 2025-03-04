Украинский футболист «Челси» отказался признавать вину в допинг-скандале

Украинский футболист «Челси» Мудрик отказался признавать вину в допинг-скандале

Полузащитник сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик отказался признавать вину в допинг-скандале. Его слова приводятся на странице журналиста Фрэнка Халида в социальной сети X.

«У меня отняли единственное, что приносило мне радость. Что осталось теперь? Очень тяжело находиться в этой ситуации», — заявил футболист. Он добавил, что правда обязательно восторжествует.

17 декабря 2024 года стало известно, что в крови 24-летнего полузащитника «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки. Позднее он прошел проверку на полиграфе.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне украинец принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.