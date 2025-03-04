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18:03, 4 марта 2025Спорт

Устюгов пообещал извиниться перед Большуновым

Лыжник Устюгов заявил, что извинится перед Большуновым за мах палкой на ЧР
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Сергей Устюгов

Сергей Устюгов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что извинится перед соотечественником Александром Большуновым за свой поступок в полуфинале спринтерской гонки на чемпионате России (ЧР) 2025 года в Казани. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен рассказал, что был разозлен тем, что Большунов наехал ему на лыжи в полуфинале турнира. «Тут все было на эмоциях, я махнул палкой на него, этого делать не стоило», — посчитал он.

Ранее, 4 марта, во время полуфиналеа спринта между Устюговым и Большуновым произошла стычка. Позднее Большунова оштрафовали за то, что во время поворота он перестроился на лыжню Устюгова и наехал на его лыжи.

В 2022 году между спортсменами уже был конфликт. После спринта классическим стилем Устюгов не пожал Большунову руку и заявил, что тот поступил некрасиво, подрезав его во время обгона в финале гонки. В знак протеста Устюгов, занявший пятое место, не пришел на цветочную церемонию.

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