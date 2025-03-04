В Москве простились с десятым чемпионом мира по шахматам Спасским

В Москве простились с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским

В Москве простились с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Траурная церемония прошла в Преображенской церкви у храма Христа Спасителя. На ней присутствовали около 200 человек, среди которых были президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович и президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Спасский скончался 27 февраля на 89-м году жизни. Он был старейшим из ныне живущих чемпионов мира по шахматам.

Спасский завоевал титул чемпиона мира по шахматам в 1969 году, победив соотечественника Тиграна Петросяна. В 1972 году он уступил американцу Роберту Фишеру в матче за мировую шахматную корону. В 1976-м шахматист эмигрировал во Францию, в 2012-м вернулся в Россию и спустя год получил российский паспорт.