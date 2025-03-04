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16:44, 4 марта 2025Спорт

В Москве простились с десятым чемпионом мира по шахматам Спасским

В Москве простились с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве простились с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Траурная церемония прошла в Преображенской церкви у храма Христа Спасителя. На ней присутствовали около 200 человек, среди которых были президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович и президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Спасский скончался 27 февраля на 89-м году жизни. Он был старейшим из ныне живущих чемпионов мира по шахматам.

Спасский завоевал титул чемпиона мира по шахматам в 1969 году, победив соотечественника Тиграна Петросяна. В 1972 году он уступил американцу Роберту Фишеру в матче за мировую шахматную корону. В 1976-м шахматист эмигрировал во Францию, в 2012-м вернулся в Россию и спустя год получил российский паспорт.

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