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20:53, 4 марта 2025Экономика

Вероятность изъятия квартиры за долги по ЖКХ оценили

Эксперт по ЖКХ Бондарь: У жены Петросяна Брухуновой не отнимут квартиру за долги
Полина Кислицына (Редактор)
Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову вряд ли выселят из квартиры в центре Москвы за долг по «коммуналке», однако по отношению к ней могут применить другие санкции. Вероятность изъятия имущества у звезды соцсетей оценил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с Life.ru.

По словам эксперта, принудительно выселить Брухунову из квартиры невозможно, поскольку недвижимость, в отличие от нанимателей жилья, проживающих по договору социального найма, принадлежит ей по праву собственности, что, согласно законодательству, исключает возможность совершения таких действий. Бондарь сообщил, что управляющая компания может обратиться в суд и потребовать взыскание долга.

«Если суд удовлетворит иск, будет вынесено решение о принудительном взыскании задолженности, после чего судебные приставы начнут исполнительное производство. Они могут применить различные меры, включая арест счетов, ограничение на выезд за границу, списание денежных средств с банковских карт или даже обращение взыскания на имущество», — поделился информацией эксперт.

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Между тем, отметил он, продажа квартиры для погашения долга по ЖКХ маловероятна, поскольку такое взыскание возможно только при наличии крупной суммы долга и отсутствии у собственника других активов. Гораздо более вероятные меры — запрет на регистрационные действия с квартирой либо удержание части доходов супруги юмориста до полного погашения долга.

В случае если суды затянутся, к изначальной сумме могут прибавиться дополнительные штрафы и пени. При этом продать жилье неплательщицы будет затруднительно без погашения долга из-за препятствий для сделки, создаваемых исполнительным производством, добавил Бондарь.

В заключение эксперт порекомендовал Брухуновой добровольно погасить долг либо заключить договор о его реструктуризации с управляющей организацией — так дальнейших юридических проблем удастся избежать.

Ранее 4 марта появилась информация о том, что Татьяна Брухунова задолжала 314 тысяч рублей за ЖКУ в квартире, расположенной в жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках. Позднее она предположила, что ее по ошибке обвинили в неуплате.

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