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19:44, 4 марта 2025Спорт

Вяльбе пообещала наказать Большунова и Устюгова

Глава ФЛГР Вяльбе пообещала наказать Большунова и Устюгова за стычку на ЧР
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пообещала наказать лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова за стычку в полуфинале спринтерской гонки на чемпионате России (ЧР) 2025 года в Казани. Ее слова приводит РИА Новости.

«Два разных наказания, но оба получат. Они сильные соперники», — заявила Вяльбе. Она посчитала, что лыжники привлекают внимание болельщиков и создают красивое противостояние.

Ранее 4 марта во время полуфинала спринта между Устюговым и Большуновым произошла стычка. Позднее Большунова оштрафовали за то, что во время поворота он перестроился на лыжню Устюгова и наехал на его лыжи.

Устюгов заявил, что извинится перед Большуновым за мах палкой. Спортсмен рассказал, что был разозлен тем, что Большунов наехал ему на лыжи.

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