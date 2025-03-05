Александр Емельяненко рассказал об отнявшихся ногах

Александр Емельяненко рассказал, что ему требуется операция на позвоночнике

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем Telegram-канале рассказал о проблемах со здоровьем.

«У меня разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью передавила спинной мозг, у меня отнялись ноги. Я поговорил с доктором, и он сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет 10 месяцев», — заявил Емельяненко. Он отметил, что в этот период ему будет запрещено выступать и тренироваться, поэтому ему придется отменить бой-реванш с блогером Артемом Тарасовым, который должен был состояться 29 марта.

В декабре прошлого года Емельяненко одержал победу над соотечественником Алексеем Гончаровым на турнире National Fighting League, который прошел в Ингушетии. Этот бой был для него первым с мая 2023-го.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.