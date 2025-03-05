Колумнист Моргулис: Зеленский отчаянно пресмыкается перед Трампом

Сожаления, которые украинский лидер Владимир Зеленский в своих соцсетях выразил из-за перепалки в Белом доме, говорят о том, что он заметно преобразился. Зеленский отчаянно пресмыкается перед главой США Дональдом Трампом, считает колумнист американского издания PJ Media Мэтт Моргулис.

«Он не просто признает, что встреча прошла плохо. Он умоляет дать ему еще один шанс на более конструктивные отношения в будущем», — подчеркнул журналист.

По мнению Моргулиса, теперь Зеленский пресмыкается перед Трампом, признавая ключевую роль, которую президент Штатов сыграл в защите Украины. Глава киевского режима понимает, что без поддержки Штатов шансы Украины на победу невелики.

Ранее политолог Сергей Марков высказал мнение, что Владимир Зеленский и лидеры стран Евросоюза относятся к Дональду Трампу как «к капризному полуидиоту». Эксперт предположил, что Зеленский писал пост вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

До этого в Белом доме посетовали, что украинский лидер «укусил руку, которая его кормит», имея в виду перепалку в Овальном кабинете. Американцы уже устали финансировать украинский конфликт, добавили в администрации главы США.