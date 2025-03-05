Харитонов отказался верить в историю с отнявшимися ногами Александра Емельяненко

Боец Харитонов назвал слова Александра Емельяненко об отнявшихся ногах враньем

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов отказался верить в то, что у его соотечественника Александра Емельяненко отнялись ноги. Его слова приводит «Советский спорт».

Спортсмен назвал информацию враньем. «Он придумал это, чтобы деньги с людей собрать. Емельяненко — мошенник, алкоголик, тунеядец, насильник, шарлатан, жулик», — заявил боец.

Ранее Александр Емельяненко рассказал о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Боец добавил, что ему требуются операция и реабилитация, на которую уйдет 10 месяцев.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.