Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Фейеноорд
Сегодня
20:45 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Бенфика
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Бавария
Сегодня
23:00 (Мск)
Байер
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
16:37, 5 марта 2025Спорт

Кандидат в президенты МОК высказался о трансгендерах в спорте

Кандидат в главы МОК Лапартьян о трансгендерах: Тело помнит, кем было раньше
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fabrice Coffrini / Reuters

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян высказался об участии трансгендеров в женских соревнованиях. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, проблема обсуждается с женщинами, врачами и учеными. «Решили, что если даже возможно регулировать уровень тестостерона, это может повлиять на справедливый спорт. Второе — тело помнит, кем оно было раньше», — заявил он.

Лапартьян отметил, что МОК позволяет федерациям самостоятельно решать этот вопрос. Так, в велоспорте трансгендеры не допускаются в женские заезды. «И мы должны обсудить этот вопрос на сессии МОК. Либо мы создаем некие правила, которые должны обсудить в федерациях, либо мы принимаем прямое решение, касающееся Олимпийских игр», — добавил он.

На Олимпийских играх-2024 в Париже из-за этого разгорелся скандал. Победительницей соревнований в женском боксе стала провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп оставил в силе запрет на военную помощь Украине. Примирительное послание Зеленского не помогло

      Стало известно о способном сдержать «российское вторжение» ядерном оружии Европы

      Меган Маркл сохранила одну вещь со съемок в «Форс-мажорах»

      В российском регионе девятерых подростков осудили на сроки до двух лет за хулиганство

      Планирующим покупку квартиры в 2025 году россиянам дали совет

      Участник СВО год не мог уволиться из армии после рождения тройни

      Пассажиры самолета в Узбекистан застряли в России из-за отмены рейса

      Министр МВД раскрыл количество найденных благодаря камерам видеонаблюдения преступников

      Известная ведущая объявила об уходе с телевидения после 37 лет работы

      В Германии оценили потери от стагнации в экономике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше