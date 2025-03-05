Кандидат в президенты МОК высказался о трансгендерах в спорте

Кандидат в главы МОК Лапартьян о трансгендерах: Тело помнит, кем было раньше

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян высказался об участии трансгендеров в женских соревнованиях. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, проблема обсуждается с женщинами, врачами и учеными. «Решили, что если даже возможно регулировать уровень тестостерона, это может повлиять на справедливый спорт. Второе — тело помнит, кем оно было раньше», — заявил он.

Лапартьян отметил, что МОК позволяет федерациям самостоятельно решать этот вопрос. Так, в велоспорте трансгендеры не допускаются в женские заезды. «И мы должны обсудить этот вопрос на сессии МОК. Либо мы создаем некие правила, которые должны обсудить в федерациях, либо мы принимаем прямое решение, касающееся Олимпийских игр», — добавил он.

На Олимпийских играх-2024 в Париже из-за этого разгорелся скандал. Победительницей соревнований в женском боксе стала провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф.

