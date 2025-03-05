Крокодил утащил мальчика и съел его ногу

The Sunday News: В Зимбабве мальчик пропал после нападения крокодила

В Зимбабве нашли останки мальчика, пропавшего после нападения крокодила. Об этом сообщает зимбабвийское издание The Sunday News.

13-летний Льюис Мпофу исчез, когда вместе рыбачил на реке с друзьями. Дети утверждали, что его утащил крокодил, однако взрослые не исключали, что он просто утонул.

Спасатели нашли только одежду, которую мальчик оставил на берегу. На следующий день жители деревни продолжили поиски самостоятельно. Им удалось обнаружить тело на расстоянии трех километров от места происшествия. На правой ноге и поясе остались следы зубов, а левую ногу крокодил съел целиком.

Координатор по развитию округа Нкайи Матильды Млотшва предположила, что высокий уровень воды в реке создал идеальные условия для нападения. «Это уже вторая атака на этой реке за два года, — добавила она. — В прошлом году другой ребенок подвергся нападению, когда пытался перейти реку».

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Западный Калимантан четырехметровый крокодил напал на десятилетнего мальчика. Инцидент произошел, когда ребенок прыгнул в реку.