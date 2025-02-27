Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 27 февраля 2025Из жизни

13-летний мальчик стал жертвой крокодила

В Зимбабве крокодил утащил под воду 13-летнего подростка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Michael / Unsplash

Крокодил утащил в реку 13-летнего подростка из Зимбабве. Об этом пишет The Zimbabwean.

Инцидент произошел около 15:00 в воскресенье, 23 февраля. Подростка по имени Льюиса Мпофу в последний раз видели друзья. По их словам, мальчика под воду утащил крокодил. Однако взрослые считают, что Мпофу мог и не стать жертвой хищника, а просто утонул.

«Мы не знаем, утонул ли он или на него напал крокодил. Дети, которые сообщили о происшествии, сказали, что крокодил стащил его с дерева, но деревья были всего в нескольких метрах от них. Мы нашли только его одежду, а чуть дальше заметили большого крокодила», — сказал глава деревни Элмони Мойо. Он добавил, что крокодилы часто встречаются в реке, когда уровень воды высокий, как это было в воскресенье.

К утру понедельника полиция все еще не прибыла на место происшествия и не прокомментировала случившееся. Родственники мальчика и другие жители деревни собрались у реки. Поскольку никаких следов тела Мпофу обнаружено не было, Мойо призвал профессиональных дайверов помочь в поисках, а власти — провести в деревнях обучение по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Западный Калимантан четырехметровый крокодил напал на десятилетнего мальчика. Инцидент произошел, когда ребенок прыгнул в реку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США узнали о планах Трампа «вбить клин» между Россией и КНР в Арктике

      В Балтийском море горбатый кит угодил в рыболовные сети

      Кандидат в президенты Польши раскритиковал решение властей Львова

      Жительница Курахово рассказала о попытке ВСУ расстрелять ее

      Предсказан курс рубля в марте

      13-летний мальчик стал жертвой крокодила

      Чудовищные слова мужчины на первом свидании заставили девушку сбежать

      Российский военный рассказал об обстановке в приграничном районе Курской области

      Компания Илона Маска запустила модуль к Луне

      В Японии положение Зеленского перед сделкой с США назвали безвыходным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше