13-летний мальчик стал жертвой крокодила

В Зимбабве крокодил утащил под воду 13-летнего подростка

Крокодил утащил в реку 13-летнего подростка из Зимбабве. Об этом пишет The Zimbabwean.

Инцидент произошел около 15:00 в воскресенье, 23 февраля. Подростка по имени Льюиса Мпофу в последний раз видели друзья. По их словам, мальчика под воду утащил крокодил. Однако взрослые считают, что Мпофу мог и не стать жертвой хищника, а просто утонул.

«Мы не знаем, утонул ли он или на него напал крокодил. Дети, которые сообщили о происшествии, сказали, что крокодил стащил его с дерева, но деревья были всего в нескольких метрах от них. Мы нашли только его одежду, а чуть дальше заметили большого крокодила», — сказал глава деревни Элмони Мойо. Он добавил, что крокодилы часто встречаются в реке, когда уровень воды высокий, как это было в воскресенье.

К утру понедельника полиция все еще не прибыла на место происшествия и не прокомментировала случившееся. Родственники мальчика и другие жители деревни собрались у реки. Поскольку никаких следов тела Мпофу обнаружено не было, Мойо призвал профессиональных дайверов помочь в поисках, а власти — провести в деревнях обучение по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Западный Калимантан четырехметровый крокодил напал на десятилетнего мальчика. Инцидент произошел, когда ребенок прыгнул в реку.