10:20, 27 апреля 2026Россия

В России отреагировали на формирование новых военных соединений НАТО

Сенатор Шендерюк-Жидков: Литва становится плацдармом военной активности НАТО
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Член Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков отреагировал на формирование новых военных соединений в Литве, заявив, что страна становится плацдармом военной активности НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Российский сенатор упомянул о формировании 1-й литовской дивизии, о чем ранее стало известно Совету безопасности России. Сообщалось, что в рамках реализации программы поэтапного наращивания численности национальных вооруженных сил, общая численность дивизии к 2030 году может составить 20 тысяч военнослужащих. На формирование, оснащение и обеспечение функционирования этого соединения Литва намерена направить около 70 процентов оборонного бюджета страны.

«Это не оборонительная мера, это демонстративное наращивание наступательного потенциала», — обозначил Шендерюк-Жидков, добавив, что серьезное финансирование формирования является политическим сигналом.

Ранее в Госдуме после решения парламента Литвы о расширении военного полигона недалеко от границы с Россией заявили, что в случае реальной угрозы Калининградской области ответ будет молниеносным и неумолимым. Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что нападение на любой субъект Российской Федерации является казусом белли, то есть формальным поводом для войны.

