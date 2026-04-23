В России заявили о неумолимом ответе на угрозы Калининграду

18:21, 23 апреля 2026Россия

Депутат Журавлев: В случае реальной угрозы Калининграду ответ будет неумолимым
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В случае реальной угрозы Калининграду со стороны Литвы ответ России будет молниеносным и неумолимым, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Его слова передает «Газета.Ru».

Комментируя решение парламента Литвы о расширении военного полигона в Таураге недалеко от границы с Калининградской областью, Журавлев подчеркнул, что настроенная антироссийски военная база близ государственных границ вызывает серьезную обеспокоенность.

«Появление [военного полигона] будет непременно учитываться в наших стратегических планах, и, уверен, они очень быстро будут скорректированы. В случае реальной угрозы Калининградской области ответ будет молниеносным и неумолимым. Прибалтика прекрасно это знает и, скорее всего, не будет предпринимать опрометчивых шагов», — обозначил Журавлев.

Обращаясь к европейским политикам, российский парламентарий отметил, что ввязаться в реальную войну с ядерной державой совсем не то же самое, что говорить об этом.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина специально затягивает конфликт с Россией, чтобы Европа за это время подготовилась к войне и смогла без угроз для себя захватить Калининград и Белоруссию.

    Последние новости

    Умер ведущий передачи «Человек и закон»

    В ЕС раскрыли планы по поддержке Украины за счет кредита

    В России оценили влияние дефицита вооружений у США на ситуацию в зоне СВО

    В Союзе журналистов отреагировали на смерть ведущего передачи «Человек и закон»

    Обнародованы кадры с места жестокой расправы россиянина над возлюбленной и ее ребенком

    Путин выразил соболезнования родным телеведущего Пиманова в связи с его смертью

    Россиянам напомнили про оплату в двойном размере за работу в праздники

    Российская стюардесса помогла пассажирке укачать ребенка и восхитила пользователей сети

    Сына иранского шаха Пехлеви неизвестный облил томатным соком

    Появились новые подробности о горящем четвертые сутки морском терминале на юге России

    Все новости
