Военный эксперт Кнутов: Европа может захватить Калининград и Белоруссию

Украина специально затягивает конфликт с Россией, чтобы Европа за это время подготовилась к войне и смогла без угроз для себя захватить Калининград и Белоруссию. Такое мнение о возможных планах европейского союза высказал историк сил ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов в интервью «Московскому Комсомольцу».

«Главная задача — это затянуть конфликт еще на два года. Причем это делается по просьбе Запада, который планирует подготовиться к войне с нашей страной (...) За это время Европа должна подготовить свои вооруженные силы и потом спокойно, без каких-то угроз для себя могла захватить Калининград, Белоруссию и, возможно, Карелию и даже Санкт-Петербург», — полагает Кнутов.

По мнению военного эксперта, в случае конфликта Европа будет пытаться отрезать Санкт-Петербург, но это будет сложной задачей. Кнутов добавил, что Калининград и Белоруссию в европейских странах рассматривают как реальные цели.

Ранее начальник Генштаба Бельгии генерал Фредерик Вансин заявил, что Евросоюз планирует затянуть украинский конфликт до 2030 года, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией. Он призвал европейские страны наращивать траты на оборону, так как это позволит достичь автономии от США. В ответ на призывы Вансина член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что победить Россию невозможно, а Европа забыла уроки истории. По его словам, война с Россией станет тяжелым поражением для европейских стран.