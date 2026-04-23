В России заявили об ответе в случае блокады Калининградской области Западом

Депутат Колесник предупредил об ответных шагах в случае блокады Калининграда

В случае блокады Западом Калининградской области со стороны России последует ответ, предупредил член комитета Госдумы по обороне, депутат от субъекта Андрей Колесник. Об этом парламентарий сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Ответные шаги в любом случае будут. Это надо понимать. Калининградская область является субъектом Российской Федерации. Они это забывают. Нападение на любой субъект Российской Федерации является казусом белли. Они открытую часть нашей военной доктрины пусть внимательнее почитают. Там все это написано», — заявил Колесник.

Я надеюсь, им хватит ума этого не делать. Потому что удары будут нанесены не только по воздушным или морским целям, но и по странам-участницам этой блокады таким оружием, которое они не смогут переварить. Это все перерастет в третью мировую войну Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

По его словам, активность ОЭС в последнее время усиливается. Он добавил, что в их задачи входит оперативное реагирование в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

