Крокодил утащил второго ребенка за две недели

В Индонезии четырехметровый крокодил утащил десятилетнего ребенка

В индонезийской провинции Западный Калимантан четырехметровый крокодил напал на десятилетнего мальчика. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел, когда ребенок прыгнул в реку. «Его друг видел, как крокодил всплыл, растерзал тело жертвы и утащил его в течение», — заявил начальник местной полиции Рахматул Исани Фахри.

Отец пропавшего мальчика немедленно начал поиски на скоростном катере, затем к нему присоединились спасатели. Обнаружить тело пока не удалось.

За последние две недели в этой деревне крокодилы дважды нападали на детей. В начале февраля рептилия утащила шестилетнего Кристана Рикардо на глазах дяди. В тот раз поиски продолжались семь дней, но мальчика так и не нашли.

Ранее сообщалось, что крокодилы-людоеды перестали нападать на людей, живущих в деревне Мндобандоба в Эсватини. «Такое впечатление, что они предпочитают есть ослов, а не нас, — прокомментировал один из жителей Мндобандобы. — А если ослов нет, то собак, коз, на худой конец кур».