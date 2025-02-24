Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 24 февраля 2025Из жизни

Крокодил утащил второго ребенка за две недели

В Индонезии четырехметровый крокодил утащил десятилетнего ребенка
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Roy Ismail / Shutterstock / Fotodom  

В индонезийской провинции Западный Калимантан четырехметровый крокодил напал на десятилетнего мальчика. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел, когда ребенок прыгнул в реку. «Его друг видел, как крокодил всплыл, растерзал тело жертвы и утащил его в течение», — заявил начальник местной полиции Рахматул Исани Фахри.

Отец пропавшего мальчика немедленно начал поиски на скоростном катере, затем к нему присоединились спасатели. Обнаружить тело пока не удалось.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

За последние две недели в этой деревне крокодилы дважды нападали на детей. В начале февраля рептилия утащила шестилетнего Кристана Рикардо на глазах дяди. В тот раз поиски продолжались семь дней, но мальчика так и не нашли.

Ранее сообщалось, что крокодилы-людоеды перестали нападать на людей, живущих в деревне Мндобандоба в Эсватини. «Такое впечатление, что они предпочитают есть ослов, а не нас, — прокомментировал один из жителей Мндобандобы. — А если ослов нет, то собак, коз, на худой конец кур».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Если вам очень нужно, я готов». Зеленский заявил о готовности уйти в отставку. Какие условия он выдвинул?

      В Раде указали на критическую ошибку Зеленского в адрес Трампа

      Крокодил утащил второго ребенка за две недели

      В США предупредили Украину о выплатах компенсации за военную помощь в течение сотен лет

      На Украине создали мультик-пародию об угождающем интересам России Трампе

      Россиянам объяснили отсутствие трех выходных на 8 марта

      ВСУ подтянули к Курской области зенитные системы С-300

      Матери-одиночке подсказали способ объяснить маленькой дочери отсутствие отца

      Учительница пять раз занималась сексом с учеником и отказалась признать вину

      Трамп поздравил ХДС с победой на выборах в Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше