10:27, 27 апреля 2026

Простое упражнение с подушкой оказалось полезно для профилактики недержания

Врач Паккард: Укрепление мышц тазового дна и бедер воспрепятствует недержанию
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Непроизвольное опорожнение мочевого пузыря во время менопаузы может значительно снизить качество жизни, рассказала гинеколог Кэролайн Паккард. Простое упражнение с подушкой, полезное для профилактики недержания мочи, она порекомендовала женщинам в беседе с Woman's World.

Для комплексной тренировки мышц бедер, поясницы и тазового дна, которые должны работать сообща, Паккард посоветовала делать упражнение с мячом, подушкой или свернутым полотенцем. По ее словам, для его выполнения необходимо лечь на спину, согнув ноги в коленях и поставив ступни на пол, а подушку зажать между коленей. «На вдохе позвольте грудной клетке раскрыться, а тазовому дну расслабиться. На выдохе слегка прижмите колени к себе и напрягите нижнюю часть тела, когда поднимется тазовое дно. Сбросьте напряжение и полностью расслабьтесь перед следующим повторением», — объяснила врач.

Специалистка посоветовала делать от пяти до десяти медленных повторений этого упражнения дважды в день. Совместное укрепление мышц тазового дна, поясницы и внутренней поверхности бедер, по ее словам, поможет организму лучше реагировать на давление во время кашля или движения. Мышцы не будут перенапрягаться и вовремя среагируют на неожиданные обстоятельства, что воспрепятствует подтеканию мочи, заключила гинеколог.

Ранее физиолог Мэри Джейн Де Соуза посоветовала женщинам в менопаузе одно угощение, укрепляющее здоровье костей. Де Соуза напомнила, что хрупкость тазобедренных суставов в период менопаузы повышается из-за потери костной массы, связанной с гормональными изменениями.

