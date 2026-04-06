12:36, 6 апреля 2026Забота о себе

Женщинам в менопаузе посоветовали одно угощение для здоровья костей

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Towfiqu ahamed barbhuiya / Shutterstock / Fotodom

Американский физиолог Мэри Джейн Де Соуза посоветовала женщинам в менопаузе одно угощение, укрепляющее здоровье костей. Данными последних исследований она поделилась в беседе с BuzzFeed.

Она провела исследование, показавшее, что чернослив благодаря высокому содержанию противовоспалительных полифенолов и витамина К, помогающих усвоению кальция, способствует сохранению плотности и прочности костей в тазобедренных суставах. Де Соуза напомнила, что хрупкость этих суставов в период менопаузы повышается из-за потери костной массы, связанной с гормональными изменениями.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
Рыбий жир: польза и вред. Как выбрать рыбий жир и как его принимать
Рыбий жир: польза и вред.Как выбрать рыбий жир и как его принимать
24 августа 2022

По словам специалиста, употребление пяти-шести штук чернослива в день у женщин позволит сохранить костную ткань и снижает риск переломов. Также, добавила Де Соуза, этот продукт может помочь снизить риск развития остеопороза.

Ранее британка Мишель Григгс списала первые симптомы рака на начавшуюся менопаузу. Тем не менее врачам удалось выявить онкологическое заболевание на ранней стадии.

    Последние новости

    Кремль обратился с призывом к Венгрии и Сербии

    По делу о битве мигрантов на палках в российском регионе вынесли приговор

    В Новосибирске рассказали о выплате 15 миллионов рублей за забой скота

    В России осудили работавшего на иностранную разведку

    Раскрыта неочевидная причина дневной сонливости

    В Эстонии заявили о борьбе с «зелеными человечками»

    Желающим досрочно погасить ипотеку россиянам дали совет

    Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилей

    Военный рассказал об эволюции российских дронов «Герань»

    В Госдуме пригрозили сторонникам Украины серьезными последствиями после удара в ЛНР

    Все новости
