10:23, 27 апреля 2026Силовые структуры

Группировка из российского региона прятала наркотики в неожиданном месте

В Ростовской области полиция пресекла сбыт 15 кг наркотиков
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Полиция Ростовской области пресекла деятельность организованной группы, сбывавшей наркотики через интернет в Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Шахтах. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УВМД по региону.

В состав группировки входили пятеро местных жителей от 22 до 41 года, в том числе 24-летняя девушка. Они самостоятельно выращивали коноплю, изготавливали и фасовали наркотики. Возбуждены уголовные дела. Все пятеро заключены под стражу.

Оперативники остановили в Новочеркасске автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого был 22-летний владелец. В машине также были 33-летний организатор и 41-летний участник группы. В детском кресле полицейские обнаружили более 200 свертков с 300 граммами метилэфедрона. Позже задержали еще двоих соучастников.

При обысках в квартире владельца авто нашли более 100 граммов наркотика и 4,5 килограмма марихуаны. В арендованном организатором помещении было 16 кустов конопли и около 10 килограммов марихуаны. В телефонах фигурантов обнаружили координаты тайников-закладок в трех городах.

Ранее в городе Волжский Волгоградской области полиция задержала бывшего участника команды КВН «Халатные люди» Артема Краснобаева, у которого была обнаружена крупная партия наркотиков и оборудование для их употребления и фасовки.

