Стало известно о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области

10:17, 27 апреля 2026

ВС России нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области 27 апреля
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области в ночь с 26 на 27 апреля. Об этом сообщила Ассоциация морских портов Украины (АМПУ) в своем Telegram-канале.

«Противник в очередной раз нанес удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы [пригороды Одесской агломерации] и объектам, обеспечивающим работу Украинского морского коридора», — утверждается в сообщении.

Как сообщается, ВС России повредили объект энергетической инфраструктуры на территории грузового терминала, точное расположение которого не уточняется. В результате инцидента возникло возгорание, которое впоследствии ликвидировали спасательные службы. По данным АМПУ, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к Западу после массированного удара России. Одной из целей атак стала портовая инфраструктура, а также объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.

    Последние новости

    Московский регион накрыли аномальные снегопады. Повалены деревья, цены на такси взлетели. Какие прогнозы дают синоптики?

    У Буданова на столе заметили красный «Список пидорасов 2026»

    Раскрыто новое опасение ЕС из-за Трампа

    Раскрыты детали роскошной трехдневной свадьбы Дуа Липы с возлюбленным

    Минобороны объявило о запрете перевода бойцов из войск беспилотных систем

    Назван фаворит матча России и Египта

    Простое упражнение с подушкой оказалось полезно для профилактики недержания

    Группировка из российского региона прятала наркотики в неожиданном месте

    Еще одну российскую отрасль затронули массовые сокращения персонала

    Меладзе призвали проверить после вечеринки с Галкиным

    Все новости
