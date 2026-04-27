Стало известно о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области

ВС России нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области 27 апреля

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области в ночь с 26 на 27 апреля. Об этом сообщила Ассоциация морских портов Украины (АМПУ) в своем Telegram-канале.

«Противник в очередной раз нанес удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы [пригороды Одесской агломерации] и объектам, обеспечивающим работу Украинского морского коридора», — утверждается в сообщении.

Как сообщается, ВС России повредили объект энергетической инфраструктуры на территории грузового терминала, точное расположение которого не уточняется. В результате инцидента возникло возгорание, которое впоследствии ликвидировали спасательные службы. По данным АМПУ, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к Западу после массированного удара России. Одной из целей атак стала портовая инфраструктура, а также объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.