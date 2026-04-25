Зеленский призвал Запад срочно передать ПВО Украине после ночного удара РФ

Российская армия в ночь на субботу, 25 апреля, нанесла массированный удар по военным объектам на территории Украины. На фоне этого президент республики Владимир Зеленский обратился к западным партнерам со срочным призывом — усилить украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО).

Как отчитались в российском Минобороны, за прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России был нанесен массированный удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.

Под мощным ударом оказались Днепропетровск и другие города Украины

В ночь на субботу украинские СМИ писали о серии взрывов в Харькове, Днепропетровске, Белой Церкви в Киевской области, а также Шостке в Сумской области на фоне воздушной тревоги. На опубликованных в сети кадрах можно было видеть столбы дыма от прилетов в Днепропетровске. По сообщениям с мест, в городе было не менее 20 прилетов по объектам нефтехранения.

Каждый такой удар должен напоминать партнерам, что ситуация требует немедленных и жестких действий, оперативного усиления нашей ПВО. Существуют политические решения нескольких европейских стран, и важно, чтобы они были реализованы как можно скорее

Владимир Зеленский президент Украины

На Украине одобренный кредит ЕС сочли недостаточным

Выделенный Евросоюзом (ЕС) кредит Киеву в 90 миллиардов евро не сможет полностью покрыть военные расходы Украины, пишет Reuters. Экономисты утверждают, что потребности Украины в военных расходах недооценены. В частности, поясняется, что только половина из 90 миллиардов евро будет переведена в этом году, оставшаяся часть поступит в 2027 году. Между тем «Политика Страны» пишет, что Украине для восстановления после боевых действий потребуется более 800 миллиардов долларов.

Вице-президент Киевского экономического аналитического центра Юлия Маркуц также подсчитала, что бюджет Украины на оборонные расходы необходимо будет пересмотреть в сторону увеличения. По ее оценкам, республике может дополнительно потребоваться до 10 миллиардов евро в зависимости от развития конфликта на линии фронта.

Ранее Совет ЕС заявил о намерениях погасить выделенный Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро за счет якобы причитающихся Киеву «репараций» России. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал это профанацией. По его словам, никакие выделенные средства не могут обеспечить победу Украины на поле боя, на которую надеются некоторые европейские политики-русофобы.