Зеленский обратился к Западу с требованием после ночного удара ВС России

Зеленский призвал Запад передать ПВО Украине после ночного удара ВС России

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Запада передать системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженным силам Украины (ВСУ) после ночного удара Вооруженных сил (ВС) России по украинским объектам. Об этом он заявил на своей странице в Telegram-канале.

«Ситуация нуждается в немедленных и жестких действиях, оперативном усилении нашей ПВО», — написал он.

Ранее стало известно о массированной атаке на Днепропетровск (украинское название — Днепр). На одном из украинских объектов «огромный пожар». Отмечалось, что огонь вспыхнул на территории промзоны. Местным жителям рекомендовали закрыть окна.

22 апреля российские войска во время массированной ночной атаки ударили по объектам ВСУ в Харькове, Золочеве, Чугуеве и Богодухове. Уточнялось, что в Богодухове на фоне атаки началась хаотичная эвакуация местного населения.