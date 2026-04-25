Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:14, 25 апреля 2026

Зеленский призвал Запад передать ПВО Украине после ночного удара ВС России
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Chalyi / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Запада передать системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженным силам Украины (ВСУ) после ночного удара Вооруженных сил (ВС) России по украинским объектам. Об этом он заявил на своей странице в Telegram-канале.

«Ситуация нуждается в немедленных и жестких действиях, оперативном усилении нашей ПВО», — написал он.

Ранее стало известно о массированной атаке на Днепропетровск (украинское название — Днепр). На одном из украинских объектов «огромный пожар». Отмечалось, что огонь вспыхнул на территории промзоны. Местным жителям рекомендовали закрыть окна.

22 апреля российские войска во время массированной ночной атаки ударили по объектам ВСУ в Харькове, Золочеве, Чугуеве и Богодухове. Уточнялось, что в Богодухове на фоне атаки началась хаотичная эвакуация местного населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился к Западу с требованием после ночного удара ВС России

    Михалков сравнил Жириновского с Трампом

    Зеленский предложил страну для переговоров с Россией и США

    Многомиллиардный кредит ЕС для Украины признали недостаточным

    Минобороны России отчиталось о взятии под контроль населенного пункта под Харьковом

    Украина подписала с Азербайджаном шесть соглашений

    Путин объяснил сбывающиеся предсказания Жириновского

    Суд решил судьбу напавшего на врачей в больнице Махачкалы россиянина

    Латвия устроила акцию против допуска российских баскетболистов

    США разрешили Венесуэле оплатить адвоката для Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok