Военкоры сообщили о массированной атаке и «огромном пожаре» на украинском объекте

RusVesna: Идет массированная атака на Днепропетровск, на объекте вспыхнул пожар

На Днепропетровск (украинское название — Днепр) идет массированная атака, на одном из украинских объектов «огромный пожар». Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Отмечается, что огонь вспыхнул на территории промзоны.

Военкоры со ссылкой на украинские СМИ также сообщают, что местных жителей призывают закрыть окна.

Ранее российские войска в ходе массированной ночной атаки нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, Золочеве, Чугуеве и Богодухове. Отмечается, что в Богодухове на фоне атаки началась хаотическая эвакуация местного населения.