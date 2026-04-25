Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:24, 25 апреля 2026Россия

В Госдуме прокомментировали план ЕС по получению «репараций» от России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заявление главы Евросовета Антониу Кошты о выплате Россией «репараций» Украине является профанацией. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

«Глава Евросовета говорит о репарациях с России лишь для того, чтобы сохранить лицо. Его слова не более чем профанация. На самом деле кредит Киеву в 90 миллиардов — это подарок, в надежде на еще год военного конфликта», — сказал он.

По его словам, цель Европы заключается в том, чтобы максимально ослабить России. продолжая финансировать Киев. Однако, как считает депутат, никакие выделенные средства не могут обеспечить победу Украины на поле боя, на которую надеются некоторые европейские политики-русофобы.

23 апреля Совет ЕС заявил о намерениях погасить выделенный Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро за счет якобы причитающихся Киеву «репараций» России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok