Известная телеведущая упала и получила перелом

Британская телеведущая Кэти Торнтон сломала плечо при падении

Известная британская телеведущая Кэти Торнтон рассказала, что упала и получила серьезную травму. Об этом пишет Independent.

«Я запуталась в собственных ногах. (...) Я шла за хлебом в [магазин] Tesco Express, но приземлилась на лицо и сильно ударилась плечом», — заявила Торнтон.

По словам ведущей, в результате она сломала плечо. Кроме того, она поранила губы, в больнице ей наложили швы.

