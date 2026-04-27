Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:21, 27 апреля 2026Интернет и СМИ

Известная телеведущая упала и получила перелом

Британская телеведущая Кэти Торнтон сломала плечо при падении
Маргарита Щигарева
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images

Известная британская телеведущая Кэти Торнтон рассказала, что упала и получила серьезную травму. Об этом пишет Independent.

«Я запуталась в собственных ногах. (...) Я шла за хлебом в [магазин] Tesco Express, но приземлилась на лицо и сильно ударилась плечом», — заявила Торнтон.

По словам ведущей, в результате она сломала плечо. Кроме того, она поранила губы, в больнице ей наложили швы.

Ранее российская блогерша и телеведущая Виктория Боня пожаловалась на травму. Она пояснила, что подвернула ногу во время пешей прогулки по гористой местности.

Перед этим сообщалось, что австралийская теле- и радиоведущая Кэрри Бикмор сильно травмировала лоб, врезавшись в стену. Ведущая заявила, что ей придется обратиться к пластическому хирургу для устранения последствий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok