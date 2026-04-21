Телеведущая врезалась в стену и осталась с глубокой раной

Австралийская ведущая Кэрри Бикмор врезалась в стену и осталась с глубокой раной

Австралийская теле- и радиоведущая Кэрри Бикмор рассказала, что сильно травмировала лоб, врезавшись в стену. Об этом пишет People.

По словам ведущей, она врезалась в угол. «Все вокруг выглядело, как сцена преступления. У меня из головы хлестала кровь», — заявила Бикмор. На фото, которое опубликовала телезвезда, видно, что у нее на лбу осталась глубокая рана.

Бикмор также рассказала, что при ударе об угол травмировала нерв, из-за чего испытывает боли. Кроме того, ведущая отметила, что ей нужно обратиться к пластическому хирургу, чтобы устранить последствия травмы. «А шрамы все еще считаются сексуальными?» — пошутила она.

Ранее сообщалось, что бывший профессиональный футболист Паоло Ди Канио пришел в спортивную программу на итальянском канале Sky Sports Italy и разбил лоб в прямом эфире. Уточнялось, что в ходе конфликта с ведущей экс-спортсмен разозлился и начал биться головой о стол.