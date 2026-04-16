Гость программы разбил лоб до крови в прямом эфире

Экс-футболист Паоло Ди Канио разбил лоб в прямом эфире канала Sky Sports Italy

Бывший профессиональный футболист Паоло Ди Канио, ставший гостем спортивной программы на итальянском канале Sky Sports Italy, разбил лоб в прямом эфире. На инцидент обратило внимание издание The Sun.

В выпуске Канио и ведущая Федерика Мазолин обсуждали четвертьфинал Лиги чемпионов, когда между ними завязался спор. В разгар конфликта экс-футболист разозлился и начал биться головой о стол. В результате он разбил себе лоб до крови.

Футбольный тренер Фабио Капелло, тоже снимавшийся в программе в качестве гостя, подошел к Канио и дал ему салфетку, чтобы вытереть кровь. После этого эфир продолжился.

Ранее сообщалось, что ведущую американского канала Fox News Эбби Хорнасек бросили на пол в прямом эфире. Она заявила, что не получила травм, но ее микрофон пострадал.

Перед этим 69-летний ведущий прогноза погоды на российском региональном телеканале «78» Юрий Дормидонтов упал с самоката в прямом эфире. В результате он ударился головой о гранитную плиту.