09:24, 31 марта 2026

Телеведущую бросили на пол в прямом эфире

Борец Блейдс бросила с прогиба ведущую Fox News Хорнасек в прямом эфире
Маргарита Щигарева

Борец вольного стиля Кеннеди Блейдс из США бросила на пол ведущую Fox News Эбби Хорнасек в прямом эфире телеканала. Об этом пишет People.

Хорнасек рассказывала о предстоящем крупном мероприятии по вольной борьбе и попросила Блейдс показать на ней ее фирменный бросок с прогиба. Спортсменка схватила телеведущую в области поясницы, перевернула и кинула на пол.

«Не думаю, что я смогу стать борцом», — пошутила Хорнасек, поднимаясь с пола. Она также заявила, что не получила травм, однако пострадал ее микрофон. Вместе с тем ведущая назвала пережитый опыт веселым.

Ранее сообщалось, что зрительница американского телемагазина QVC сделала интимное признание в прямом эфире. Ее слова заставили одну из ведущих рухнуть на диван от удивления.

    Последние новости

    ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики. Что известно о маршруте БПЛА?

    Невеста неожиданно достала пистолет и устроила стрельбу на свадьбе

    Уложивший мужчину с двумя ножами прием самбо в российском городе попал на видео

    В России резко упал спрос на ряд категорий работников

    Паникующие пассажиры сняли на видео возгорание двигателя самолета при взлете в Бразилии

    Россиянам посоветовали воздержаться от частой стирки джинсов

    Россиянин поставил украденные миллионы на спорт и проиграл свободу

    В России начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

    В Конгрессе США призвали ввести санкции против европейской страны

    Появились детали о водителе фуры с оружием в прославившейся бунтом российской колонии

    Все новости
