Телеведущую бросили на пол в прямом эфире

Борец Блейдс бросила с прогиба ведущую Fox News Хорнасек в прямом эфире

Борец вольного стиля Кеннеди Блейдс из США бросила на пол ведущую Fox News Эбби Хорнасек в прямом эфире телеканала. Об этом пишет People.

Хорнасек рассказывала о предстоящем крупном мероприятии по вольной борьбе и попросила Блейдс показать на ней ее фирменный бросок с прогиба. Спортсменка схватила телеведущую в области поясницы, перевернула и кинула на пол.

«Не думаю, что я смогу стать борцом», — пошутила Хорнасек, поднимаясь с пола. Она также заявила, что не получила травм, однако пострадал ее микрофон. Вместе с тем ведущая назвала пережитый опыт веселым.

