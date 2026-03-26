Интимное признание зрительницы заставило ведущую рухнуть на диван от удивления

Ведущая американского телемагазина QVC Мэри Деанджелис рухнула на диван от удивления из-за интимного признания зрительницы, которая дозвонилась до эфира. Об этом пишет Daily Mail.

Деанджелис вместе с соведущей Ким Грейвел рассказывала о новой коллекции свитеров, когда в эфир дозвонилась зрительница по имени Мэриэнн и рассказала о недавней покупке. «Вы знаете, я приобрела ту блузку в крестьянском стиле с кисточками», — заявила звонившая.

Затем зрительница внезапно добавила, что в прошлом носила пэстисы с кисточками. «Вы знаете, что такое пэстисы? Так вот, я носила их с кисточками», — добавила она.

Грейвел слушала собеседницу с огорошенным видом, а следом с иронией назвала ее «королевой эмоциональной поддержки». «Вы сделали мой день. Мэри ушла из кадра, она валяется на диване», — добавила ведущая. Следом зрителям показали, что Деанджелис в шутку упала на диван, изображая шок от признания позвонившей.

