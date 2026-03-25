12:39, 25 марта 2026Интернет и СМИ

Ведущий вышел из себя в прямом эфире из-за иммиграционной политики Великобритании

Ведущий TalkTV Долан побросал газеты в камеру в прямом эфире своей программы
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Известный британский ведущий Марк Долан вышел из себя в прямом эфире своей программы на телеканале TalkTV. Об этом пишет The Express.

Комментируя иммиграционную политику Великобритании, Долан заявил, что хочет разбросать что-нибудь. Затем он взял стопку газет и принялся по одной кидать их в камеру, параллельно критикуя власти страны.

«Меня могут отменить после сегодняшнего выпуска. Ну и хорошо!» — добавил ведущий. Позднее Долан на своей странице в X извинился за случившееся перед руководством TalkTV. Он также пообещал возместить ущерб, который он причинил оборудованию.

Ранее сообщалось, что британская телеведущая Луиза Минчин попала в больницу после долгой поездки на велосипеде по морозу. Она уточнила, что хотела пройти челлендж, но в итоге была вынуждена сойти с дистанции.

