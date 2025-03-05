Лукашенко заявил, что Пригожин рвался к ядерной кнопке в 2023-м

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа 24 июня 2023 года хотел захватить ядерное оружие, такой вариант развития событий не исключали и на Западе. Новые подробности раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

В ходе беседы Науфал вспомнил о событиях почти двухлетней давности — попытке вооруженного мятежа и последовавшими за ней переговорами Лукашенко с руководителем ЧВК «Вагнер», благодаря чему удалось остановить мятеж.

Запад это заметил, я тогда тоже это почувствовал, но когда уже процесс начался: Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. И западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие Александр Лукашенко президент Белоруссии

По словам политика, он разгадал планы Пригожина не сразу, а лишь к середине дня и «даже не думал, что до такого безумства может дойти». Белорусский лидер отметил, что был готов направить на защиту Москвы самые боеспособные силы республики, и сказал об этом в разговоре с Пригожиным. Усилия белорусского лидера потом высоко оценили на Западе, в том числе спецслужбы США и Великобритании, поделился Лукашенко.

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Командир «Ахмата» рассказал о просьбе руководства «Вагнера» во время мятежа

Командиры частной военной компании во время мятежа Пригожина просили руководителя спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова не вступать с ними в конфликт, вспомнил он. Военкор Семен Пегов спросил Алаудинова об отношениях с ЧВК и обстановке под Ростовом-на-Дону, куда перевели бойцов «Ахмата» в июне 2023 года. По словам командира «Ахмата», ему поступил приказ встать под городом, откуда выдвинулась колонна «Вагнера», и изучить обстановку.

«Большая часть командиров ЧВК "Вагнер" вышли на меня и сказали, что не хотят с нами воевать. Они попросили, чтобы я дал команду своим ребятам не вступать в конфликт», — рассказал Алаудинов. Он добавил, что бойцы ЧВК надеялись на мирное разрешение.

Командир «Ахмата» также сообщал, что подразделения спецназа, направленные в Ростов-на-Дону, находились в 500-700 метрах от бойцов группы, однако не начинали активных действий без приказа Минобороны.

Путин рассказывал о знакомстве с Пригожиным

Президент России Владимир Путин поделился, что знал бизнесмена с начала 1990-х. Глава государства назвал Пригожина человеком сложной судьбы, который добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела, когда его просил президент.

«Он был талантливым человеком, талантливым бизнесменом, работал не только у нас в стране, с результатом, за границей работал, в Африке, в частности», — рассказал Путин.

В августе 2023 года произошло крушение самолета Пригожина. Среди пассажиров был сам бизнесмен, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.